Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 23 yaralı

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada, otobüste bulunan Medine ve Güneş Sönmez, Buse Naz, Sude Naz ve Seyfullah Bilge, Zeynep Sude, Hatun, Nisa, Kemal ve Fatih Kıpıcı, Hediye, Bünyamin Yiğit, Dilara ve Muhammed Ali Ağca, Esra ve Nurgül Yiğit ile Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan biri Amasya'ya sevk edildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
(AA)
Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum