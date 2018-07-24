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Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 06:56 | Son Güncelleme

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu biri ağır 23 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 23 yaralı

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada, otobüste bulunan Medine ve Güneş Sönmez, Buse Naz, Sude Naz ve Seyfullah Bilge, Zeynep Sude, Hatun, Nisa, Kemal ve Fatih Kıpıcı, Hediye, Bünyamin Yiğit, Dilara ve Muhammed Ali Ağca, Esra ve Nurgül Yiğit ile Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan biri Amasya'ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

(AA)

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Amasya Son dakika yolcu otobüsü TIR trafik kazası

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