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Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 02:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Konya-Aksaray yolu üzerinde yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Konya Aksaray

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