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Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu "Atik" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu "Atik" buldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyetinde, Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği "Atik"in de katılımıyla otobüsün bagaj kısmındaki aramada, bir yolcuya ait valiz içerisine gizlenmiş 3 kilo 465 gram kubar esrar bulundu.

Valizin sahibi yolcu gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürün Sivas uyuşturucu

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