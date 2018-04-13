HABER

Yolcu rahatsızlanınca İETT otobüsü ile hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

ESENLER'DE İETT otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi aynı otobüste yolculuk yapan hemşire yaptı.

Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) ESENLER'DE İETT otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi aynı otobüste yolculuk yapan hemşire yaptı. Fenalaşan yolcu kendine gelmeyince sürücüsü güzergahından çıkarak en yakın hastaneye gitti. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede tedavi olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mecidiyeköy seferini yapan 141-M hat nolu İETT otobüsü ile evine dönen Bilal isimli yolcu, otobüs içinde aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular hemen yardıma koştu. Şoför de yol kenarında durdu. Elini yüzünü yıkamalarına rağmen kendisine gelmeyen yolcuya aynı otobüste yolculuk yapan bir hemşire yardımcı oldu. Şoför sağlık ekiplerine haber verdi. EŞİ ARADI TELEFONA DİĞER YOLCULAR BAKTI Bu sırada fenalaşan kişinin telefonu çalınca telefona diğer yolcular baktı. Arayan kişi eşi olduğunu söyleyince yolcular kadına eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. OTOBÜSLE HASTANEYE GİTTİ Yolcu bir türlü kendine gelmeyince şoför güzergahdan çıkarak en yakın hastaneye gitti. Otobüsü hastanenin önüne park eden şoför, sedye almak için hastaneye koştu. Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri fenalaşan yolcuyu sedyeye alarak hastaneye soktu. Fenalaşan kişinin hastanede tedavi altına alınmasının ardından otobüs yolcularıyla birlikte güzergahında yoluna devam etti. O anlar otobüstü yolculuk yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.