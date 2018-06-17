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YOLCU TEKNELERİYLE ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA GEÇTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.
Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyen bazı vatandaşlar deniz yolunu tercih etti. Üsküdar'da Yenikapı'ya gidecek teknelere binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Yolcu tekneleri daha sonra Yenikapı'ya doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü:
-Mitinge gitmek isteyenlerden görüntü
-Arama noktasından geçmesi
-Vatandaşlarla röp
-Açılan pankartlar
-Motorlara binmesi
-Genel ve detay görünütler

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