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Yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, MT 15420 sefer sayılı İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Dallıca Köprüsü'nde yayalara kapalı yoldan karşıya geçmek isteyen Bayram Bozok'a (78) çarptı.

Bozok, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tren yaklaşık bir saat rötar yaptı.

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Kaza tren yaya

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