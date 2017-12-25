Yolcu uçağında çifte şok! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Türk Hava Yolları'nın dün gece saat 22.00’da Ercan -İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan TK 7625 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı 67 yolcusu, kalkış için piste gittiği sırada uçakta bulunan bir yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle geri döndü. Panik atak geçiren yolcu ve arkadaşının uçaktan inmek istemesi nedeniyle uçakta bomba araması yapıldı. Yapılan aramalar sonunda olumsuz bir bulguya rastlanmadı.
YOLCULARA İKİNCİ ŞOK
Türk Hava Yolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapacak olan uçağının yolcuları ikinci şoku ise uçak indikten sonra yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun olduğu için uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
İKİ YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ
Panik atak geçirerek uçaktan inmek isteyen yolcu ve arkadaşı ise, Kıbrıs polisi tarafından uçaktan indirilerek, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada ifadeleri alınan iki yolcu daha sonra serbest bırakıldı.
(İHA)
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