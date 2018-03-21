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Yolcularla birlikle bebeği hastaneye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir otobüs şoförü, araçta rahatsızlanan bebeği yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi.Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin, davranışıyla takdir topladı.

Sivas’ta bir otobüs şoförü, araçta rahatsızlanan bebeği yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi.
Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin, davranışıyla takdir topladı. Cin geçtiğimiz gün yolcu dolu araçta seyir halindeyken, annesinin kucağındaki bebek rahatsızlanınca bebeği, hiç durmadan, aracın içerisindeki yolcularla birlikte Sivas Numune Hastanesi’ne yetiştirdi. Hastaneye vardıklarında bazı yolcular araçtan indi. İnen yolculardan bazıları, bebek araç içerisinde kustuğu için yaşadıkları rahatsızlığı dile getirince şoför Cin, “Bu çocuk, rahatsızlandı, yapacak bir şey yok, arka kapıdan inin” dedi. Kucağındaki hasta bebeğiyle araçtan inen anne ise Cin’e teşekkür etti. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden de yardım isteyen Cin, bebeği hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.
Cin, yaptığı açıklamada, “Araçta bir bebek rahatsızlandı. Durumu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama vatandaşlık görevimizi yaptım. Acilen hastaneye götürdüm. Durumu inşallah iyidir” dedi.

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