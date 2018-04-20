Yolculuk boyunca kitap okusunlar diye kitap dağıttılar

Çaycuma Otobüs Terminali’nde giden yolcu peronlarındaki yolculara Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap dağıtma etkinliği yapıldı.

Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy önderliğinde öğrenciler yolculara yol boyunca teknolojik aletlerden uzak kalmaları için birbirinden değişik kitaplar vererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Toksoy yolculara; ’Bugün uzun yola gideceksiniz. Çocuklarımız ve biz diyoruz ki telefonunuzu, dijital hiç bir şeyinizi kullanmayın. Biz Barbaros Kutlutaş Ortaokulu olarak size kitap hediye edeceğiz. İnşallah yol boyunca okuyarak gidersiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar, iyi okumalar dilerim’ diye konuştu.

Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar da öğrencilerin etkinliğinden memnuniyetlerini dile getirdiler.