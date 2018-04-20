Yolculuk boyunca kitap okusunlar diye kitap dağıttılar

Çaycuma Otobüs Terminali’nde giden yolcu peronlarındaki yolculara Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap dağıtma etkinliği yapıldı.
Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy önderliğinde öğrenciler yolculara yol boyunca teknolojik aletlerden uzak kalmaları için birbirinden değişik kitaplar vererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Toksoy yolculara; ’Bugün uzun yola gideceksiniz. Çocuklarımız ve biz diyoruz ki telefonunuzu, dijital hiç bir şeyinizi kullanmayın. Biz Barbaros Kutlutaş Ortaokulu olarak size kitap hediye edeceğiz. İnşallah yol boyunca okuyarak gidersiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar, iyi okumalar dilerim’ diye konuştu.
Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar da öğrencilerin etkinliğinden memnuniyetlerini dile getirdiler.
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum