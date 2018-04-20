HABER

Yolculuk boyunca kitap okusunlar diye kitap dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Çaycuma Otobüs Terminali’nde giden yolcu peronlarındaki yolculara Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap dağıtma etkinliği yapıldı.Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy önderliğinde öğrenciler yolculara yol boyunca teknolojik aletlerden uzak kalmaları için birbirinden değişik kitaplar vererek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yolculuk boyunca kitap okusunlar diye kitap dağıttılar

Çaycuma Otobüs Terminali’nde giden yolcu peronlarındaki yolculara Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap dağıtma etkinliği yapıldı.
Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy önderliğinde öğrenciler yolculara yol boyunca teknolojik aletlerden uzak kalmaları için birbirinden değişik kitaplar vererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Toksoy yolculara; ’Bugün uzun yola gideceksiniz. Çocuklarımız ve biz diyoruz ki telefonunuzu, dijital hiç bir şeyinizi kullanmayın. Biz Barbaros Kutlutaş Ortaokulu olarak size kitap hediye edeceğiz. İnşallah yol boyunca okuyarak gidersiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar, iyi okumalar dilerim’ diye konuştu.
Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar da öğrencilerin etkinliğinden memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yolculuk boyunca kitap okusunlar diye kitap dağıttılar

Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.