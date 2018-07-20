Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu F.T, Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova aktarmalı İstanbul'a geldi. Çinli yolcu pasaport kontrolünün ardından valizini almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Bu sırada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yolcunun alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde ticareti yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti.
Piyasa değeri 50 bin lira olan 40 tilki kürkü ekipler tarafından tutanakla teslim aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı'nda valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi.
Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T'yi gözaltına alarak, hakkında işlem yaptı. Kürklere el konulurken, F.T'nin para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
DHA
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