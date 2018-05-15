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Yolcunun ayakkabı tabanından eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

BİTLİS'te polisin yaptığı aramalarda bir otobüsteki yolcunun ayakkabı tabanında 509 gram eroin, bir araçta ise 357,66 gram afyon sakızı ele geçirildi, uyuşturucu ile ilgili 2 kişi tutuklandı.   Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, durdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yolcunun ayakkabı tabanından eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te polisin yaptığı aramalarda bir otobüsteki yolcunun ayakkabı tabanında 509 gram eroin, bir araçta ise 357,66 gram afyon sakızı ele geçirildi, uyuşturucu ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, durdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan F.İ.'nin yapılan üst aramasında ayakkabı tabanına yapılan zulaya gizlenmiş 509 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi girişinde de bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Özel eğitimli köpekle otomobilde yapılan aramalarda ise aracın hava filtresi kutusu içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 357,66 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayakkabısının tabanında eroin ele geiçirilen F.İ. ile otomobilde gözaltına alınan U.B., S.B., İ.N.A ve E.Y. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Ayakkabısında eroin ele geçirilen F.İ. ile araçta bulunan U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Yolcunun ayakkabı tabanından eroin çıktı

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