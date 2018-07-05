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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cengiz Özgüleşçi banka önünde bulduğu 20 bin TL'yi polise götürerek sahibine teslim edilmesini sağladı.  Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki bir bankadan bugün saat 16.00 sıralarında para çeken Erkan Fetvacı, zarfın içine koyduğu paraların 20 bin TL'sini yere düşürdü.

Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cengiz Özgüleşçi banka önünde bulduğu 20 bin TL'yi polise götürerek sahibine teslim edilmesini sağladı.
Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki bir bankadan bugün saat 16.00 sıralarında para çeken Erkan Fetvacı, zarfın içine koyduğu paraların 20 bin TL'sini yere düşürdü. Durumun farkına varmayan Fetvacı arabasına binerek uzaklaştı. Bu sırada başka bir bankaya işlem yaptırmak için gelen Cengiz Özgüleşçi, yerde 100 TL'lik banknotlardan oluşan 20 bin TL'yi buldu. Durumu Bodrum Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren Özgüleşçi paranın sahibine teslim edilmesini istedi. Olaydan bir süre sonra Erkan Fetvacı zarfın delik olduğunu ve paranın bir kısmının eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Özgüleşçi bulduğu paranın seri numaralarını bankadan teyit ettirdikten sonra parayı Fetvacı'ya teslim etti. Fetvacı, "Cengiz Özgüleşçi'ye duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cengiz Özgüleşçi ise, "Bankaya girip bende para yatıracaktım. Girmeden önce baktım yerde iki tane deste halinde 20 bin lira var. Ben de mutlaka ihtiyacı olan birinindir diye düşündüm. Sahibinin kim olduğunu merak ettim. Hemen Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Sağ olsun onlar da sıcak karşıladılar. Her insanın yapabileceği normal bir hareket olarak parayı sahibine teslim ettim. İnsanların birbirlerine samimiyetle yaklaşırsa daha çok kenetleneceğimizi düşünüyorum" dedi.
Fetvacı ve Özgüleşçi işlemleri tamamladıktan sonra el sıkışarak emniyetten ayrıldı.

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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

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