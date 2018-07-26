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Yolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emekli Ali Uzay (66), yolda bulduğu 50 bin TL'yi emniyete götürüp, sahibi Akif Emeklice'ye (52) teslim edilmesini sağladı.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emekli Ali Uzay (66), yolda bulduğu 50 bin TL'yi emniyete götürüp, sahibi Akif Emeklice'ye (52) teslim edilmesini sağladı. Kaymakam Mustafa Masatlı, makamında kabul ettiği Ali Uzay'ı, duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti.

İlçede oturan Akif Emeklice, ev alabilmek için bankada biriktirdiği 77 bin lirayı önceki gün şubeye giderek çekti. Emeklice, paranın bir kısmını ceplerine koyarken 50 bin lira bulunan torbayı ise eline alarak şubeden çıktı. Yolda giderken elindeki para torbasını düşüren ve bir süre sonra durumu fark eden Emeklice, polise başvurdu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden emekli Ali Uzay, bu sırada Emeklice'nin düşürdüğü parayı buldu. Uzay, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Para, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Kaymakam Mustafa Masatlı, parayı bulan Ali Uzay ile düşüren Akif Emeklice'yi makamında kabul etti. Akif Emeklice, ev alabilmek için yıllarca biriktirdiği parayı bir anlık dalgınlık sonucu kaybettiğini anlatarak, "Ali Bey sağolsun parayı bulmuş ve emniyete götürmüş. Parayla ev alacaktım. Onun için çekmiştim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Masatlı, Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin'in de yer aldığı ziyarette Ali Uzay'ı duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti.

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