Adıyaman'da temizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Belediyesinde görev yapan temizlik işçisi Murat Yeğen, Bahçelievler Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde cüzdan buldu.

Yeğen, belediyedeki amirleri aracılığıyla ulaştığı Mehmet Nurullah Altundağ'a cüzdanını teslim etti.

Murat Yeğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulduğu cüzdanda 700 lira, banka ve kimlik kartları olduğunu söyledi.

Cüzdanı yerde gördükten sonra vicdanının rahat etmediğini dile getiren Yeğen, "İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçtim. Beni belediyeye yönlendirdiler. Amirlerim de sağ olsunlar cüzdanın sahibine ulaşmamı sağladılar. Çok mutluyum." dedi.

Altundağ ise cüzdanını dün gece kaybettiğini belirterek, "Sabah saatlerinde belediye işçisi Yeğen beni arayıp cüzdanı bulduğunu söyledi. Cüzdan içerisinde bir miktar param vardı. Borcum olduğu için ne yapacağım diye düşünüyordum. Çok şükür cüzdanıma ulaştım. Mutluyum." diye konuştu.

