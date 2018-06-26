Yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Ordu'da inşaat işçisi İsmail Kılıç, yolda bulduğu 2 bin 400 lirayı, Gölköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde inşaat işçiliği yapan İsmail Kılıç, Aybastı Caddesi'nde yürürken yerde para olduğunu fark etti ve durumu Gölköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.
Yapılan araştırma sonucunda paranın, Bulut Mahallesi'nde ikamet eden kalp hastası ve işitme engelli 72 yaşındaki Asım Yiğit'e ait olduğu belirlendi.
Zabıta amiri Remzi Ay, parayı bulan İsmail Kılıç ile Asım Yiğit'i belediye binasında buluşturarak kayıp 2 bin 400 liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.
Emekli Asım Yiğit ile eşi Hanife Yiğit'in, örnek davranışından dolayı teşekkür ettiği ve bir miktar para hediye etmek istediği Kılıç, hediyeyi kabul etmeyerek, bunun insanlık görevi olduğunu söyledi.
Kılıç, Yiğit'in de eskiden inşaat işçisi olduğunu öğrendiğini belirterek, "Biz gurbetçi adamız, keserin ucuyla ekmeğimiz kazanıyoruz." dedi.
Zabıta amiri Ay ile Bulut Mahallesi Muhtarı Kemal Yılmaz da davranışı nedeniyle Kılıç'ı tebrik etti.
Öte yandan Asım Yiğit'in, sattığı ineğin parası ile ilçe merkezinde doktora gitmek üzereyken parasını kaybettiği öğrenildi.
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