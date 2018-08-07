HABER

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 14 yaşındaki I.K., geçen yıl sokakta alkollü bir kişinin saldırısına uğradı. Kız çocuğunu dövüp zorla arabaya bindirmeye çalışan şahıs "Karım zannettim" diye kendini savundu. Olayın üzerinden 1 yıl geçti ama I.K., hala korku yaşıyor. LGS'den istediği puanı alamayan kız sokağa bile tek başına çıkamıyor

Geçen yıl 27 Ağustos'ta Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta LGS'ye hazırlık için ders çalıştığı arkadaşının evinden çıktığı sırada alkollü C.D'nin (41) saldırısına uğrayıp darbedilen ve zorla araca bindirilmek istenen 14 yaşındaki I.K, yaşadığı bu olayın etkisinden kurtulamadı. Bu yıl girdiği Liseye Geçiş Sınavı'ndan (LGS) istediği puanı alamadığı için kendisini başarısız sayan I.K, bozulan psikolojisi nedeniyle tek başına sokağa çıkamaz hale geldi.

Mağdur I.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS'ye çalışırken yaşadığı bu olayı halen unutamadığını belirterek, sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. "Alkollü adam beni eşine benzetince sokak ortasında darbetti. Allah'tan etraftaki insanlar beni kurtardı. Olay yerine gelen bu kişinin eşi benden özür diledi, sonra kocasını alıp gitti." diyen I.K, şöyle konuştu:

"Sanki sürekli böyle bir olay olacak zannediyorum. Çoğu zaman ancak annemle dışarı çıkabiliyorum. Psikolojim bozuldu, sınavda başarılı olamadım. Cezasını aldı. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin. Eğitim hayatımda olumsuzluklar yaşıyorum. Psikolojik tedavi göreceğim. Tamam, karısı benim boylarımda biriydi ama onun saçı sarıydı. Beni nasıl karısına benzetmiş, anlamıyorum."

'KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU NASIL KARISINA BENZETİYORMUŞ'

İsmini vermek istemeyen anneannesi de torununun yaşadığı olayın herkese ibret olması gerektiğini belirterek, "Karısına benzetmiş. Küçücük çocuğu nasıl karısına benzetiyormuş. Bir sürü küfürler etmiş torunuma. Cezasını görsün." diye konuştu.

  • Olay
    Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta ikamet eden arkadaşının evine ders çalışmaya giden I.K, akşam saatlerinde evine dönerken C.D. tarafından darbedilmişti. Mağdur genç kız, şüphelinin elinden kurtularak tekrar apartmana girmeye çalışmıştı. Arbede esnasında mağdura sürekli küfür eden şüpheli, mağdur I.K'yi arabasına götürmek için bir süre şiddet uygulamıştı. Mahalle sakinlerinin olaya müdahale etmesi sırasında C.D'nin karısı E.D. olay yerine gelmişti. Darbettiği küçük kızın karısı olmadığını anlayan C.D, karısının beraberinde getirdiği araca bindirilerek olay yerinden götürülmüştü. Apartman sakinleri ve genç kızın ailesinin şikayeti üzerine emniyet güçlerince yakalanan C.D. tutuklanmıştı.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında yaptığı savunmada, mağdura yönelik bir kastının olmadığını, kavgalı olduğu eşine benzettiği için bu olayın meydana geldiğini öne süren sanık C.D, 28 Haziran'daki, tutuksuz yargılandığı son celsede "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 4 yıl, "hakaret"ten 1 yıl 9 ay ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. AA

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Çukurovalı kadınlar, el emeği pazarıyla iş hayatına katılıyorÇukurovalı kadınlar, el emeği pazarıyla iş hayatına katılıyor
Sivas'ta Ay- Yıldız Camisi yükseliyorSivas'ta Ay- Yıldız Camisi yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir darp istismar

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
cezasını hafifletmek için yalan söylüyor ki benzetmiş olması da birşey değiştirmez sövmek dövmek hürriyetine alı koymak zaten suç indirim almamalı alkolik
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.