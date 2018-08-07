Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Geçen yıl 27 Ağustos'ta Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta LGS'ye hazırlık için ders çalıştığı arkadaşının evinden çıktığı sırada alkollü C.D'nin (41) saldırısına uğrayıp darbedilen ve zorla araca bindirilmek istenen 14 yaşındaki I.K, yaşadığı bu olayın etkisinden kurtulamadı. Bu yıl girdiği Liseye Geçiş Sınavı'ndan (LGS) istediği puanı alamadığı için kendisini başarısız sayan I.K, bozulan psikolojisi nedeniyle tek başına sokağa çıkamaz hale geldi.
Mağdur I.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS'ye çalışırken yaşadığı bu olayı halen unutamadığını belirterek, sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. "Alkollü adam beni eşine benzetince sokak ortasında darbetti. Allah'tan etraftaki insanlar beni kurtardı. Olay yerine gelen bu kişinin eşi benden özür diledi, sonra kocasını alıp gitti." diyen I.K, şöyle konuştu:
"Sanki sürekli böyle bir olay olacak zannediyorum. Çoğu zaman ancak annemle dışarı çıkabiliyorum. Psikolojim bozuldu, sınavda başarılı olamadım. Cezasını aldı. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin. Eğitim hayatımda olumsuzluklar yaşıyorum. Psikolojik tedavi göreceğim. Tamam, karısı benim boylarımda biriydi ama onun saçı sarıydı. Beni nasıl karısına benzetmiş, anlamıyorum."
'KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU NASIL KARISINA BENZETİYORMUŞ'
İsmini vermek istemeyen anneannesi de torununun yaşadığı olayın herkese ibret olması gerektiğini belirterek, "Karısına benzetmiş. Küçücük çocuğu nasıl karısına benzetiyormuş. Bir sürü küfürler etmiş torunuma. Cezasını görsün." diye konuştu.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında yaptığı savunmada, mağdura yönelik bir kastının olmadığını, kavgalı olduğu eşine benzettiği için bu olayın meydana geldiğini öne süren sanık C.D, 28 Haziran'daki, tutuksuz yargılandığı son celsede "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 4 yıl, "hakaret"ten 1 yıl 9 ay ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. AA
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