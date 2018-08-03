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Yolda yürüyen kadına tekme atan motosiklet sürücüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Batman'da yolda yürüyen kadın eğitimci Devrim Akçakay'a motosikletiyle geçerken tekme atıp kaçan zanlı gözaltına alındı

Batman'da yolda yürüyen kadın eğitimci Devrim Akçakay'a, motosikleti ile geçerken tekme atıp kaçan zanlı yakalandı.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitimci olarak görev yapan Devrim Akçakay'a (23), merkez Ziya Gökalp Mahallesi Serhat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yürüdüğü sırada bir motosiklet sürücüsü tekme atarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakay, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda kaçan zanlının Gürgin S. (38) olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının Akçakay'a tekme atması, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman tekme

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