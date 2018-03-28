Yoldaki eşekler polis ve zabıta tarafından yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM‘da yoldaki başıboş eşekler, sürücülere zor anlar yaşattı. Eşekler, polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalanarak, yol dışına çıkarıldı. Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yol ortasında başıboş eşekleri gören sürücüler uzaklaştırmaya çalıştı. Eşekleri uzaklaştıramayan sürücüler, polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, iki eşeği bir ağaca bağlayıp belediye görevlilerinin gelmesi bekledi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen belediye zabıta ekibi eşekleri alıp götürdü.