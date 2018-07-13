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Yoldan çıkan otomobil menfeze devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Yoldan çıkan otomobilin menfez inşaatına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Bolu'da, yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Nazım Çeliktaş idaresindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, Pelitçik Köyü yol ayrımı yakınlarında yol inşaatı nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş, kendi imkanları ile araç içinden çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeetcilere, kaza hakkında bilgi veren otomobil sürücüsü Nazım Çeliktaş, yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük." dedi.

Çeliktaş, yolda bulunan uyarı işaretlerinin yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu menfez trafik kazası

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