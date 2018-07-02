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"Yoldan Çıkan Oyun" ve "Damdaki Kemancı" Harbiye'de sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

"Yoldan Çıkan Oyun" ve "Damdaki Kemancı" Harbiye'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Zorlu PSM prodüksiyonları, Atlantis Yapım iş birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in kaleme aldığı, "Yoldan Çıkan Oyun" adlı oyun 6 Ağustos'ta, "Damdaki Kemancı" müzikali ise 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.

Komedinin yıldız isimlerini buluşturan "Yoldan Çıkan Oyun"un yönetmenliğini Lerzan Pamir üstleniyor. Birçok ödüle de değer görülen oyunun kadrosunda ise Sarp Apak, Öner Erkan, Haki Biçici, Defne Koldaş, Gökçen Gökçebağ, Pelin Ermiş, Kubilay Çamlıdağ ve Baran Güler bulunuyor.

Zorlu PSM'nin ilk Türkçe müzikal prodüksiyonu ve "Sütçü Tevye" öykülerinden uyarlanan, Broadway'in en uzun soluklu 15 eserinden biri olarak kayıtlara geçen "Damdaki Kemancı" müzikalinin oyuncuları arasında da Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu gibi sanatçılar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Damdaki Kemancı Yoldan Çıkan Oyun

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