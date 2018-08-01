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Yoldan çıkan tır köprüden Anadolu Otoyolu'na düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde konteyner yüklü tırın köprüden Anadolu Otoyolu'na düşmesi sonucu sürücü ağır yaralandı, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde konteyner yüklü tırın köprüden Anadolu Otoyolu'na düşmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde N.B'nin idaresindeki konteyner yüklü 41 UM 038 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından köprüden Anadolu Otoyolu'na düştü. Son anda tırdan atlayarak yola düşen sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova TIR trafik kazası

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