Yoldan çıkan tır viyadükten dereye düştü

Bolu'da, yoldan çıkan tırın viyadükten dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İkram Karadağ idaresindeki 41 TJ 800 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde yoldan çıkarak viyadükten dereye düştü.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tır içinde sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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