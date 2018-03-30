Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "212 denilen yasanın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor." dedi.

Kolaylı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 1 Nisan'da sona erecek TGK 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının amacının mesleki sorunların konuşularak tartışılması olduğunu söyledi.

Toplantı kapsamında paneller ve seminerler düzenleyeceklerini aktaran Kolaylı, Türkiye'de gazetecilik alanında tartışılacak birçok sorun olduğunu savundu.

Gazetelerin ilan ve reklam alamayınca maaş ödeyemediğini, gazetecilerin işsiz kaldığını dile getiren Kolaylı, şunları kaydetti:

"212 denilen yasanın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor. Türkiye'de hemen hemen her mesleğin bir oda veya örgütü var. Türkiye'de bizim bir odamız yok. Cemiyetler var ama yaptırımlar yok. Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Yoldan geçen cep telefonuyla fotoğraf çekiyor, gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. İnşallah bu toplantı, bu sorunlar açısından faydalı olacaktır."