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"Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı: "212 denilen yasanın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor" - "Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Yoldan geçen cep telefonuyla fotoğraf çekiyor, gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "212 denilen yasanın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor." dedi.

Kolaylı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 1 Nisan'da sona erecek TGK 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının amacının mesleki sorunların konuşularak tartışılması olduğunu söyledi.

Toplantı kapsamında paneller ve seminerler düzenleyeceklerini aktaran Kolaylı, Türkiye'de gazetecilik alanında tartışılacak birçok sorun olduğunu savundu.

Gazetelerin ilan ve reklam alamayınca maaş ödeyemediğini, gazetecilerin işsiz kaldığını dile getiren Kolaylı, şunları kaydetti:

"212 denilen yasanın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor. Türkiye'de hemen hemen her mesleğin bir oda veya örgütü var. Türkiye'de bizim bir odamız yok. Cemiyetler var ama yaptırımlar yok. Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Yoldan geçen cep telefonuyla fotoğraf çekiyor, gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. İnşallah bu toplantı, bu sorunlar açısından faydalı olacaktır."

Toplantıya katılanlar daha sonra Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kolaylı'nın yanı sıra Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler, Avrasya Gazeteciler Birliği Başkanı Umud Rahimoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker ile gazeteciler federasyonu başkanları katıldı.

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CAM Antalya Kemer Nuri Kolaylı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu

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