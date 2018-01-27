HABER

Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 16:52 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Kadıköy'de bir genç kız yolda yürürken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

"ADAMIN BİRİ GELDİ VURDU"

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı DHA'ya anlattı. Genç kız, "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" diye konuştu.

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

"ÇOK KORKMUŞTU "

Saldırı sonrası B.G.K'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, “Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü. Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi" dedi. Yardıma koşanlardan Berrin Alpay ise, “Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş. Çok korkmuştu “ diye konuştu.

DHA

Eşine işkence yapan kocadan skandal savunma: 4-5 kez vurmuş olabilirim ama darp etmedim!
Sokak ortasında kadını döven adama meydan dayağı kamerada
Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy şiddet saldırgan

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

İlginizi Çekebilir

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Okuyucu Yorumları 27 yorum
fetöcü akpnin yeni türkiyesi işte oy vermeye devam edin
ŞU PİÇİN KİMLİĞİNİ AÇIKLASANIZDA BİZDE ARADA BUNA VURUP DENETİMLİ SERBEST KALALIM
yani yolda herkes birilerine yumruk atabilir ve sonra adli kontrol uygulanarak serbest bırakılabilir olayın özeti
nasil serbest ya boyle sey olurmu.?
nasıl ya serbest kalıyor toplumla yaşamayı bilmiyor yeri hastane hapis dam yada kümes olmalı bence
Biz kamera görüntüsünden kim suçlu bilemeyiz .
Serbest kaldı he böyle işin içine edeyim ben kusura bakmayın da herkes kendi adaletini aramaya başladı ve haklılar kim ne derse desin.
Kıracaksın o yaratığın elini bir daha yapabiliyor mu
evimizde can güvenliğimiz yok ki sokakta olsun...ne zaman nerede maganda kurşununun geleceği belli değil.. eserinle gurur duy reis...
adam mı o?
serbest kalmış Allahım kopar kıyameti de kurtulalım. bir ekmek çalanı içeri atarlar ama bu gibilerini salı verirler.
YAPANIN FOTOĞRAFINI SERGİLEYİN HERKES NASIL BİR PİSLİKLE AYNI HAVAYI SOLUDUĞUNU BİLSİN..PARDON HAYVANLA..
Yeni türemeler çıktı piyasaya yasal boşluklardan ve cezaların caydırmasızlığından kaynaklı anlaşılan. En ağır ceza verilsin . Masum ve çaresizlere el kaldırmaktan.
adalete bak.serbest kalmis. cok ornek davranis. kendi hesabimizi kendimiz gorelim.
ülkecek iyi degiliz
devlet bitmis durduk yere kadinlari darp edip karakolda sicak cayi icip cikip gidin.
vah zavallı kızım sanıyorki o deli içerde.senden önce o düşmüş sokaklara.
Onu dışarı salın biz kızlarımızı eve hapsederiz
bu adamı alican o sahneyi tekrarlayıp tekrarlayıp her sahnede bir tarafını felç edeceksin..ne içiyorlar bunlar hangi kafayla geziyorlar hayret bisey
Bunun gibi hayvanlarin hayvan gibi kafeste yasamasi lazim. insan icine salmayin
adli kontrol şartiyla serbest birakamazsini,toplum vicdani kaniyor,iceri tikican boylelerini idam edicen ,deli meli anlamam kısas gerek
adaletin eli kolu bağlı. hatırlamıyorsa vurduğunu biri ona hatırlatması lazım ki bir daha aynı olayı tekrar edeceği zaman, bedelinin ağır olduğunu bilir.
polis başımızın tacı ama adalet yerlerde badem salacaksınız burnunu kırın adamın
yapanın yanına kar kalıyor anlaşılan kadına değilde bizde gıcık olduğumuz birine dayak atalım bari
delidir ne yapsa yeridir ooooh vallaha ama bir üst yetkili paşaların evladıda gerçi o yolda yürümezya sıkıntı yok olan garibanlarımada birşey olmaz alışkanlardır düşüncesiyle bir birini yesinler misali ceza uygulamasını gerek duymamışlar olan garibanıma oluyor.deliysevurun zincire bakın nasıl akıllanıyor allahsız tosbağ.
Kendi çocuguma olmuş oldugunu ve serbest bırakıldıgını düşünmek bile aklımı oynatacak gibi oluyorum. Bari ifade alma işini biraz uzatsaymışsınız Bu ne hız :)
adalet böyle olmaz adresini ismini açıklasınlar adaleti biz sağlayalım ki o kız gibi mağdurlar olmasın
Diğer Haberler
Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, İzmir'de başladı

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, İzmir'de başladı

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.