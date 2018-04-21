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Yolören’de şükür duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçiler yağmur duasında buluştu.Yenişehir’de son günlerde görülen yağmur yağışı çiftçinin endişelerini büyük ölçüde giderdi.

Yolören’de şükür duası

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçiler yağmur duasında buluştu.
Yenişehir’de son günlerde görülen yağmur yağışı çiftçinin endişelerini büyük ölçüde giderdi. Yağmurların mayıs ayı boyunca da mevsim normallerinde gerçekleşmesini bekleyen çiftçiler, Yolören Mahallesi’ndeki şükür ve yağmur duasında bir araya geldi. Ziraat Odası Başkanı ve Yolören Mahallesi Muhtarı Sadi Aktaş, Mayıs ayı boyunca yağmur yağmasını beklediklerini belirtti.
Yağışlar sayesinde sulama maliyetlerinin azalmasının yanı sıra ürünlerde verim ve rekolte artışı beklediklerini ifade eden Aktaş, “Biz her yıl köyümüzde yağmur ve şükür duası yapıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçirme temennisi ile yaptığımız bu yağmur ve şükür dualarında dostlarımızla bir araya geliyoruz. Tarımla geçinen bir ilçeyiz ve tarım para yapmadığında bütün ilçe etkileniyor. Sezonun ilk ürünü buğday. Yağmur yağmaması halinde ovada buğdayı sulayabiliyorlar. Ancak sulu tarımın mümkün olmadığı kırsal mahallelerimiz de yağmur bekleniyor. Yağmadığı taktirde rekolte ve kalite kaybı yaşanıyor. Sonra ekilen ürün bezelyeydi. Martın ilk haftası ekilen bezelyeleri haziran başında hasat edeceğiz. Bezelyelerin bugüne kadar ki gelişimleri çok güzel. Bezelyelerin ardından fasulye, ayçiçeği ve lahanalar dikildi. Mayısın ilk haftası tarlalarda biber ve domates fidelerinin dikimine başlanaca”’ diye konuştu.
Yolören mahallesinde düzenlenen yağmur ve şükür duasına 5 bine yakın kişi katıldı. Misafirlere etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

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