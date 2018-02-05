Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Dağıstan hükümeti feshedildi

MOSKOVA (AA) – Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne vekaleten liderlik yapan Vladimir Vasiliyev’in, Dağıstan’daki mevcut hükümeti feshettiği bildirildi.
Dağıstan Cumhuriyeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yolsuzluk iddiaları nedeniyle hükümetin görevine son verildiği belirtildi.
Hükümetin, yeni kabine kurulana kadar görevini yerine getireceğinin kaydedildiği açıklamada, yapılan atamayla hükümete vekaleten Anatoliy Karibov’un başkanlık edeceği bilgisine yer verildi.
Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bugün yapılan operasyonda, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Abdusamad Gamidov dahil olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi gözaltına alınmışlardı.
Sosyal programların uygulanması amacıyla Dağıstan için ayrılan bütçe fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan Gamidov’un evinde yapılan aramada, bir altın kaplama tabanca, iki Kalaşnikof tüfek ve bazı silahlarla çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği öne sürülmüştü.
Vladimir Vasiliyev, Ramazan Abdulatipov'un emekliye ayrılması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla geçen yılın kasım ayından bu yana Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne vekaleten liderlik yapıyor.
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