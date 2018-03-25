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"Yolu Paris'ten Geçen Türk Şairler Şiir Akşamı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 00:10 | Son Güncelleme

Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen şiir akşamında Türk şairlerinin eserleri okundu, hayat hikayeleri paylaşıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te "Yolu Paris'ten Geçen Şairler Şiir Akşamı" düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundaki konferans salonunda Edu-Mic Eğitim ve Kültür Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte Türk şairlerinin eserleri okundu ve hayat hikayeleri anlatıldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, yaptığı konuşmada, dernek yetkililerine teşekkür ederek, şiir akşamlarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Sunucu ve organizatör Bilgehan Avcı da 21 Mart 2016'da Edu-Mic Derneği bünyesinde UNESCO tarafından ilan edilen "Dünya Şiir Günü"nü kutlamaya karar verdiklerini söyledi.

İki yıl boyunca düzenli aralıklarla Türk ve dünya edebiyatının birçok şair ve şiirine yer verilen programlar düzenlediklerini belirten Avcı, bu sayede birçok şiir öğrendiklerini ve şair keşfettiklerini ifade etti.

Edu-Mic Derneği Başkanı Feyza Oğraş da uzun yıllardan beri Fransa'da yaşayan biri olarak Türk dili ve şiirine özenle sahip çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Namık Kemal ve Ahmet Muhip Dıranas'ın şiirlerinin seslendirildiği etkinlik, müzik dinletisinin ardından geleneksel Türk mutfağından ikramlarla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
paris Edu-Mic Derneği Fransa Türk şiiri

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