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Yolu tel örgüyle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Hasan Okşar, 6 yıl önce kazandığı davada verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle içerisinde yolun da bulunduğu yaklaşık 4500 metrekarelik arsasını tel örgüyle çevirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Hasan Okşar, 6 yıl önce kazandığı davada verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle içerisinde yolun da bulunduğu yaklaşık 4500 metrekarelik arsasını tel örgüyle çevirdi. Araçlar ve yayalar yoldan geçemezken, Hasan Okşar "Ben hakkımı istiyorum. Bu yolu kapatmamak için çok mücadele ettim ama anlayan olmadı" dedi. Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi'nde oturan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı. Hasan Okşar, Alanya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı 6 yıl önce kazandı. Oba Belediyesi'nin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede sorunun çözümünü bekleyen Hasan Okşar, çözüm üretilmediği gerekçesiyle Obaçay Caddesi'ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar ve yayalar geri dönmek zorunda kaldı. 'KENDİ YERLERİ ALTIN, VATANDAŞIN YERİ BAKIR' Yaklaşık 4.5 dönüm arsasına zamanın belde belediye başkanının yol ve park yaptığını belirten Hasan Okşar, "Ben de mahkemeye gittim ve kazandım. Bugün başka yerlerde yolu belediye hissesine çevirip yolu kapattıranlar var. Kendi yerleri altın, vatandaşın yeri bakır. Ben hakkımı istiyorum. Bu yolu kapatmamak için çok mücadele ettim ama anlayan olmadı" dedi. 'DEĞERİ 20 MİLYON TL' Yer sahibi Okşar, 2010 ile 2016 yılları arasında geçen sürede yetkililerden kira hakkı bedelini istediğini ve sadece hakkını istediğini savunarak, "Bu iş hallolacaktı ama hep 'çözeceğiz, çözeceğiz' diye salladılar. Kendileri akıllı, uyanık, biz cahiliz, bir şey bilmiyoruz. Arsamın değeri 20 milyon lira" diye konuştu. Hasan Okşar, trafiğe kapatılan alana gelen polis ve zabıta ekiplerine mahkeme kararını göstererek yolu kapama hakkının olduğunu söyledi. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise taşınmaz sahibinin kendi mülküyle ilgili mahkeme kararını gerekçe göstererek yolu kapattığını belirtildi.

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