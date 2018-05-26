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"Yolumuz ülkemizi geleceğe daha iyi şartlarla taşıma yoludur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Yolumuz belli. Yolumuz millete hizmet etme yoludur. Yolumuz insanımızın derdiyle dertlenip ülkemizi geleceğe daha iyi şartlarla taşıma yoludur" - "Söylemekle olsaydı, muhalefetin bugüne kadar söylediklerini üst üste koyarsanız bu ülkenin bugünkü halinin on katı olması lazımdı ama ne yazık ki son 15 yıla kadar hep söylemlerde kaldı"

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yolumuz belli. Yolumuz millete hizmet etme yoludur. Yolumuz insanımızın derdiyle dertlenip ülkemizi geleceğe daha iyi şartlarla taşıma yoludur." dedi.

Bakan Arslan, Kars Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nu tebrik etti.

Kars için birlikte çalışmak istediklerini aktaran Arslan, hedeflerin büyük konulmasıyla özellikle Kars ticaretinde büyük hedeflere ulaşılacağına işaret etti.

Kamu idaresi olarak yapacaklarının çok önem taşıdığına dikkati çeken Arslan, söyle devam etti:

"Ancak Kars'ın sanayicisi, Kars'ın ticaret erbabı da buna uygun hareket ederek, hedeflerini büyük koyarak, bu hedefler kapsamında yol alarak inşallah birlikte katkı koyabiliriz. Yeter ki ahenkli ve uyumlu çalışalım. Yeter ki ilin geleceği adına dertlenelim. Dertlenme çerçevesinde de dertlere derman olalım. Büyük hedefler adına adım atacağız hep birlikte. İnşallah sizinle birlikte yeni dönemde daha iyi şeyler yapacağız. Düşünmek lazım. Proje üretmek lazım. Başkalarından beklememek lazım. Projeyi hayata geçirmek adına beraber gayret sarf etmek lazım. İnşallah bunu beraber yapacağız."

Kars ve ülkeye son 15 yıl içinde çok şey yapıldığını anlatan Arslan, Karslının bunu bilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Söylemle değil, icraatla halka gittiklerinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Söylemekle olsaydı, muhalefetin bugüne kadar söylediklerini üst üste koyarsanız bu ülkenin bugünkü halinin on katı olması lazımdı ama ne yazık ki son 15 yıla kadar hep söylemlerde kaldı. Eylemde bir şey yapılmadığı için bu ülke iflas bayrağını çekti, IMF kapılarında dilendi. Zaman geldi 70 sente muhtaç oldu ama 15 yıldır söylemek değil, eylem yapmak önemlidir diyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak çok şey yaptık. Bugünden sonra da inşallah birlikte taş üstüne taş koyarak bu ili geleceğe taşıyacağız. Allah bize yardımcı olsun. Çünkü yolumuz belli, yolumuz millete hizmet etme yoludur. Yolumuz insanımızın derdiyle dertlenip ülkemizi geleceğe daha iyi şartlarla taşıma yoludur."

Kars Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini de ziyaret eden Arslan, ardından karayoluyla Erzurum'a hareket etti.

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Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars Kars Ticaret ve Sanayi Odası ulaştırma

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