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Yolun karşısına geçerken düşen roketten kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kilis'te yolun karşısına geçmek isterken hemen yanına roket düşen İbrahim Kaya, roketten kıl payı kurtuldu. Kendisine araç çarptığını zanneden yaşlı adamın tedavisi Gaziantep'te sürüyor.

Kilis'in sınır köylerinden olan Deliçay köyünde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Kaya, 2 Şubat 2018'de Kilis'teki bir yakının cenazesine katılmak üzere köye 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezine indi. Yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Kaya, karşı şeritteki araçları görünce yavaşladı. Kaya, o gün atılan 3 roketten birinin isabet ettiği Adnan Menderes Bulvarı'nda ölümden döndü.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda İbrahim Kaya, hemen yanına düşen roketle birlikte yere yığılırken, saniyelerle roketten kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, ardından Gaziantep Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 8 gün yattığı yoğun bakımdan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Kaya'nın tedavisi sürüyor

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ROKETİ HASTANEDE ÖĞRENDİ

İbrahim Kaya'nın oğlu Ali Kaya ise tedavisi süren babasının yaşadıklarını anlattı. Babasının olay günü düşen roketi hiç görmediğini söyleyerek, kendisine çarpan araç nedeniyle yaralandığını zannettiğini belirten Ali Kaya, "Babam karşıdan karşıya geçerken araçlara yol vermek için ağırdan hareket etmiş. Bir anda yere yığılıyor. Kaza anında bilinci açıkmış, kendisine araç çarptığını zannetmiş. Hastaneye kadar da öyle biliyormuş, hastanede ise doktorlar roketin düştüğünü söylemiş" dedi.

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Babasının hastaneden çıkacağı günü beklediğini söyleyen Ali Kaya, "Babamın sağlık durumu şu an çok iyi. Kendisini de iyi hissediyor. Doktorlara iyiyim, beni taburcu edin diyor. Tekrar evine geri dönmek istiyor. Babamın yeni bir roket düşmesine karşı herhangi bir korkusu da yok. Bir an önce evine dönmek istiyor" diye konuştu. (İHA)

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Kilis roket

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Roket mi dediniz, güldürmeyin torpil atsan daha fazla zarar verir. Halk atılan roketlerin Türkiye tarafından geldiğini söylediği için röportajları yasakladınız bu habere nasıl izin verdiler.
tebrikler türkiye savaş diye diye memlekette yaşamayı haram ettiniz.2014-2016 yıllarını geri istiyoruz o barış huzur gelsin artık yeter
Allah korusun Allah Acil şifalar versin şaka gibi vallahi
madem terorun boyutu bu yapilmasi gereken asker bile sokmayacaksin vuracaksin bombardimanla gorsunler bole sivil.hassasiyetini dusunursek allahim esirgesin asker polis sivil.sehidimiz cok olur
hadi canım sendee...
Türkiyede sıradan bir gün sıradışı olan ise duble yollar
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