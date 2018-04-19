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Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:06 | Son Güncelleme

BURSA'da işe giderken yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Rauf Öztürk'e otomobil çarptı.

BURSA'da işe giderken yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Rauf Öztürk'e otomobil çarptı. Kazada Rauf Öztürk hayatını kaybederken yolda aydınlatma olmaması dikkat çekti. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Tofaş Fabrikası kavşağında meydana geldi. Bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan Yavuz Y., (50) 06 AN 0239 plakalı otomobiliyle Gemlik'ten işe gitmek için yola çıktı. Yavuz Y., Tofaş Fabrikası kavşağına geldiği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Rauf Öztürk'ü fark edemeyerek çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Rauf Öztürk'ün öldüğünü belirlerken, sürücü Yavuz Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rauf Öztürk'ün cesedi olay yerine gelen savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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