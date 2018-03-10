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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki bir araç çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki bir araç çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan adı henüz öğrenilemeyen çocuğa yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen bir kadın sürücü kalp masajı yaptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, Bağcılar, Tem Bağlantı yolunda akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen göre, ismi öğrenilemeyen 34 BV 001 plakalı araç sürücüsü Aksaray istikametine giderken, Bağcılar mevkiine geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durup hemen yaralı çocuğun yardımına koştu. Araç sürücüsü de hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YOLDAN GEÇEN BİR KADIN DOKTOR SÜRÜCÜ KALP MASAJI YAPTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem aldı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yaralı çocuğun yardımına koşarken, yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen bir kadın sürücü de aracını durdurarak yerde yaralı çocuğun yardıma koştu. Olay yerine ambulans beklenirken, kadın doktor da çocuğa kalp masajı yaptı. Bu anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de yerde yatan çocuğa bir kadının kalp masajı yaptığı, diğer sürücülerinde yolda ki araçları yönlendirdiği görülüyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale eden kadın sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kaza yapan araç sürücüsüne alkol testi yaptığı görüldü. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan sürücüyü ifadesini almak için emniyete götürdü. kaza nedeniyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

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