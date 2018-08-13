Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla öldü

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da Ali Aşıkdoğan (78), yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Serik Caddesi Havalimanı Yolu üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aşıkdoğan, refüjdeki çelik bariyerleri aştı. Hızla giden araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Aşıkdoğan'a, Ramazan İnal'ın kullandığı 07 LNT 82 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan Aşıkdoğan için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, yaya Aşıkdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Ramazan İnal, ?Süratim 70-75 civarıydı. Süratli de değildim. Aniden önüme atladı. Frene basacak zamanım dahi olmadı" dedi. Görgü tanığı Fatih Mirzaoğlu da yaşlı adamın refüjden karşıya geçmeye çalışırken aracın altında kaldığını söyledi. Kaza nedeniyle Antalya- Serik istikametinde trafikte uzun süre aksamalar yaşandı. Ali Aşıkdoğan'ın cenazesi savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre mesafede yaya üst geçidinin olduğu görüldü.



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