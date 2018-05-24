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Yolunu bulamayan görme engelliye polis desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yolunu bulamayan görme engelliye polis desteği

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "gören göz" cihazlarının başvurusu için Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne gelen yüzde 90 görme engelli Alaaddin Dağ (65), otogarda yolunu kaybetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri Dağ'ı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne götürdü. Polislerin elini tutan Dağ, görevli memurlara teşekkür etti.

Alaaddin Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolunu kaybetmesinin ardından polislerin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Polis aracı ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne getirildiğini ifade eden, Dağ, "Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Polislerin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Dağ, "Ben 20 yıl önce geçirdiğim trafik kazası sonucunda, görme duyumu kaybettim. Lüleburgaz'dan Kırklareli'ne geldim. Ancak yolumu kaybettim. Vatandaşlar beni görünce polis ekiplerini aradı onlar da hemen geldi. " diye konuştu.

Dağ, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman'ın yardımıyla "gören göz" cihazının başvurusunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal görme engelli polis

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