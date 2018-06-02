Yolunu kaybeden şahin eve girdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden banyoya giren şahin, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp tekrar doğaya bırakıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Şemikler Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yolunu kaybeden şahin, Gümüşkent Sitesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki açık pencereden evin banyosuna girdi. Banyoya girdiklerinde şahini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri eldiven takarak şahini yakaladı. Yolunu kaybeden şahin, itfaiye tarafından tekrar doğaya bıraktı.
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