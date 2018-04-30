"Yönetime el koyduk sizi gözaltına alırız"

Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması Adana'da görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda yapılan duruşmaya, tutuklu 20 sanık ile aralarında Baysar'ın da olduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen özel harekat polisi S.O, 15 Temmuz gecesi askeri konvoyu Cizre İlçe Emniyet binası önünde durdurduklarını ve iki subayın ısrarla kendilerinden yolu açmalarını istediklerini söyledi.

Konvoyda yer alan tutuklu sanık binbaşı Murat Yıldırım'ın yanlarına gelerek yolun açılmasını istediğini belirten tanık S.O, şöyle devam etti:

"Binbaşı Murat Yıldırım bize yönelerek 'Yönetime el koyduk yolu açmazsanız sizi gözaltına alırız' dedi. Bir süre sonra Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan yanımıza gelerek, 'Yolu açmazsanız burayı bombalatırım' dedi. Konvoyun başında bulunan bir kobranın şoförü bana 'Abi bunlar şerefsiz ve vatan haini, bunların geçişine izin vermeyin. Bunlar önce havalimanına, ardından başka bir yere gidecekler. Eğer buradan geçersek ben yolda kobrayı devireceğim' dedi. Biz konvoyun geçişine izin vermedik."