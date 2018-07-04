Yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi Asaf Özpetek hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - AFS Film bünyesinde çeşitli filmlerin yapımcılığını yapan Asaf Özpetek öldü.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi Özpetek, 3 yıldır mücadele ettiği ​hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özpetek'in cenazesi 5 Temmuz'da Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki National Üniversitesi'nde MBA'i tamamlayan Özpetek, Los Angeles ve İstanbul'da makine mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1993 ile 1998 yılları arasında ATV'de yapımcı olarak çalıştı.

Asaf Özpetek, 1998 yılında kardeşleri Ferzan Özpetek ve Sıddık Özpetek ile birlikte kurduğu AFS Film bünyesinde Avrupalı yapımcılarla ortak sinema filmi, reklam filmi ve TV dizilerine imza attı.

