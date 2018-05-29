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Yönetmen Uzun'u öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan figüran O.A. hakkında, "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un, Şile'deki evinde, bıçaklanarak ve başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan figüran O.A. hakkında, "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinden 4 hafta önce yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı dizide şüpheli O.A'nın figüran olarak rol aldığı, çekim sonrası Uzun ile şüphelinin tanışarak birbirlerinin telefon numaralarını aldığı belirtildi.

İddianamede, olay günü Mecidiyeköy'de buluştukları belirtilen yönetmen Uzun ile şüphelinin, Uzun'un aracı ile Şile'ye gittikleri, yönetmenin daha önceden kiraladığı Ayazma Caddesi'ndeki eve gelerek alkol içtikleri kaydedildi.

Şüpheli O.A'nın ifadesinde, yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un kendisine "cinsel yakınlaşması" sonrasında aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine bir eline bıçak, diğer eline de beyzbol sopası alarak yönetmene saldırdığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin elindeki sopayla Uzun'un yüzüne defalarca vurduğu, bıçağı da maktulün göğüs kısmına sapladıktan sonra yönetmen Uzun'un arabasıyla olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak aracın merdivene sıkışmasıyla yolda kaldığı, bunun üzerine taksiyle olay yerinden ayrılarak Beylikdüzü'ne gittiği belirtildi.

Şüpheli O.A'nın, olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu anlatılan iddianamede bu kapsamda, şüphelinin yönetmen Uzun'u "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "nitelikli yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

- Olayın geçmişi

Polis ekipleri, 11 Aralık 2017'de bir ihbar üzerine Şile'deki evine gittikleri film ve belgesel yönetmeni Mustafa Kemal Uzun'u, başına sert cisimle vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuştu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uzun ile son olarak görüştüğü tespit edilen ve bazı filmlerinde figüran olarak yer aldığı öğrenilen O.A'yı gözaltına almış, daha sonra tutuklanmıştı.

Şüpheli O.A'nın üzerinde Uzun'un cep telefonu bulunmuştu.

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Anadolu Cumhuriyet başsavcılğı iddianame Yönetmen Mustafa Kemal Uzun

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