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Yoranlılar atalarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.

Yoranlılar atalarını andı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma Ve Dayanışma Derneği tarafından mübadelinin 94. Yıldönümü nedeniyle, Sedef Koy Kovela Limanında düzenlenen ilk adım etkinliğine katıldı.
94. Yıl önce mübadele sonucunda Didim’e ilk adım atan Yoranlılar, Sedef Koy Kovela Limanında, torunları tarafından anıldı. Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma Ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Dernek Başkanı Zübeyde Gülay Muslu, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Başkan Yardımcımız Salih Bankoğlu ve Mübadele torunları katıldı.
Denize çelenk ve çiçeklerin bırakıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Bu organizasyonu yapan herkesi kutluyorum o günleri tekrar yaşatmak ve unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir şey, Çok büyük mücadeleler verilmiş bizde büyüklerimizden çok dinledik, mübadelenin anısına bizde Apollon Tapınağı yanı eski köyde tarihi bir evi mübadil evi olarak restorasyon çalışması başlattık. Kültürümüzü görsel olarak da sunmak istiyoruz” dedi.

Yoranlılar atalarını andı

Yoranlılar atalarını andı

Yoranlılar atalarını andı

Yoranlılar atalarını andı

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