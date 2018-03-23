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Yöre mutfakları KYK yurtlarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü’ne bağlı Otlukbeli Yurt Müdürlüğü’nde üç hafta önce başlatılan “yöre mutfağı” uygulaması öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.İlk defa Erzincan mutfağı ile başlayan yöresel lezzetleri tattırma uygulaması, öğrencilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda belirleniyor.

Yöre mutfakları KYK yurtlarında

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü’ne bağlı Otlukbeli Yurt Müdürlüğü’nde üç hafta önce başlatılan “yöre mutfağı” uygulaması öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.
İlk defa Erzincan mutfağı ile başlayan yöresel lezzetleri tattırma uygulaması, öğrencilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda belirleniyor. Erzincan mutfağı sonrasında Hatay mutfağındaki yemek ve tatlıları öğrencilere sunan Otlukbeli Yurdunda bu hafta komşu il Malatya Mutfağından çeşitli lezzetler öğrencilere sunuldu. Öğrencilere böyle bir teklif götürdüklerinde çok hoş karşıladıklarını belirten yemekhane aşçısı Nermin Taşdelen, “En çok istenen yöreyi ve en çok talep edilen o yöreye ait yemekleri çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ev yemeklerinin çokça beğenilmesi bizim de hoşumuza gidiyor” dedi.
Malatya mutfağında öne çıkan “acılı ayran, pirpirim çorbası, analı kızlı ve kaymaklı kayısı tatlısı” öğrencilerin talepleri doğrultusunda hazırlandı. Malatya mutfağı lezzetlerini öğrencilerle birlikte tadan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, öğrencilerin ev yemekleri ve memleket hasretlerine olan özlemlerini gideren bu uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Sarıçiçek “Tüm yurtlarımızda böyle bir uygulama yapılması gayet iyi sonuçlar verecektir” dedi. Kayseri’den Erzincan Üniversitesi’ne geldiğini belirten KYK Otlukbeli Yurdu öğrencilerinden Hümeyra Bülbül, “Bu uygulamadan çok memnunum. İlk defa acılı ayranı tattım. Hoş bir tadı var. İlk defa tatmama rağmen, damağımda hoş bir lezzet bıraktı. Kayseri mutfağına sıra gelecek günü iple çekiyorum. Yurt yönetimine ve il müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi. Naciye Acar isimli öğrenci ise, Erzurumlu olduğunu, yurtlarında ev yemeklerine olan özlemlerini bu şekilde giderme fırsatı bulduklarını belirterek, “emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yöre mutfakları KYK yurtlarında

Yöre mutfakları KYK yurtlarında

Yöre mutfakları KYK yurtlarında

Yöre mutfakları KYK yurtlarında

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