Yöresel kıyafetler düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Yöresel kıyafetlerin özellikle kına gecelerinde tercih edildiğini ifade eden Kaymak, her bütçeye uygun kıyafet bulunduğunu, kiralamak isteyenler için 50 liradan 1500 liraya, satın almak isteyenler için de 100 liradan 3 bin liraya kadar farklı tasarımlarda elbiseler bulunduğunu kaydetti.

- Fiyatı 3 bin liraya kadar çıkıyor

Mağazalarında, özellikle Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'a ait yöresel kıyafetlerin yer aldığını kaydeden Kaymak, kıyafetlerin hem satışını yaptıklarını hem de isteyen müşterilere kiralık olarak verdiklerini belirtti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yöresel kıyafetlerin üretim ve satışını yapan Mehmet Kaymak (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ilgi nedeniyle mağaza sayısını birden üçe çıkardıklarını söyledi.

Kırsalda kadınların günlük olarak kullandığı giysiler, şehir merkezlerinde üretilen farklı renk ve tasarımlarıyla, özellikle kına gecesi, nişan töreni ve düğünlerde abiye yerine tercih ediliyor. Üretim yapan iş yerleri, bölgede yılın her döneminde ilgi gören yöresel kıyafetlere olan talebi karşılamaya çalışıyor.

Daha önce kırsalda giyilen kıyafetlerin şehir merkezlerinde farklı renk ve tasarımlarla moda haline geldiğini anlatan Kaymak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda talep var. Yöresel kıyafetlerimiz kına gecelerinin olmazsa olmazlarından. Talep artıkça birçok iş yeri açıldı. Buna yönelik bir sektör oluştu. Bizim sadece bir şubemizde 6-7 kişi çalışıyor. Amacımız kültürümüz olan kıyafetleri yeni nesillere aktarmak."

- Doğuş: "Yoğunluktan yemek yiyecek fırsatımız olmuyor"

Yöresel kıyafetler diken Güneş Doğuş da iki yıldır bu sektörde çalıştığını belirterek, müşterilerinin kıyafetleri çok beğendiğini anlattı.

Doğuş, son yıllarda yöresel kıyafetlere ilginin artığını ifade ederek, "Düğün sezonu açıldı. Yeniden yoğunluğumuz artmaya başladı. Geçen yıl büyük bir ilgi yaşamıştık. Bu yıl da sezonu açtık. Yoğunluktan bazen yemek yiyecek fırsatımız bile olmuyor." diye konuştu.

- Çiftçi: "Bütün düğünlerde artık bu kıyafetleri giyen kadınlar var"

Müşterilerden Kevser Çiftçi, bir yakınının düğünü için yöresel kıyafet baktığını, bu kıyafetlerin yöreyi temsil etmesi nedeniyle düğünlerin vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Daha önce köylerde giyilen kıyafetlerin, şehir merkezlerinde çok popüler hale geldiğine işaret eden Çiftçi, "Hemen hemen bütün düğünlerde artık bu kıyafetleri giyen kadınlar var. Biz de giyiyoruz ve çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Kaplan ise akrabasının düğünü için kıyafet almaya geldiklerini belirterek, çok güzel tasarımlar bulunduğunu vurguladı.

Kaplan, "Düğünlerimizde bu kıyafetleri giymeyi çok seviyoruz." dedi.