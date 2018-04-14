HABER

Yöresel kıyafetler düğünlerin vazgeçilmezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırsalda kadınların günlük olarak giydiği yöresel kıyafetler, farklı renk ve tasarımlarıyla özellikle kına gecesi, nişan töreni ve düğünlerde abiye yerine tercih ediliyor - Diyarbakır'da yöresel kıyafet üretimi ve satışı yapan Kaymak: - "Yöresel kıyafetlerimiz kına gecelerinin olmazsa olmazlarından. Talep arttıkça birçok iş yeri açıldı. Buna yönelik bir sektör oluştu" - Vatandaşlardan Çiftçi: - "Hemen hemen bütün düğünlerde artık bu kıyafetleri giyen kadınlar var. Biz de giyiyoruz ve çok seviyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırsalda giyilen yöresel kıyafetler, düğünlerin vazgeçilmez kıyafetleri arasına girdi.

Kırsalda kadınların günlük olarak kullandığı giysiler, şehir merkezlerinde üretilen farklı renk ve tasarımlarıyla, özellikle kına gecesi, nişan töreni ve düğünlerde abiye yerine tercih ediliyor. Üretim yapan iş yerleri, bölgede yılın her döneminde ilgi gören yöresel kıyafetlere olan talebi karşılamaya çalışıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yöresel kıyafetlerin üretim ve satışını yapan Mehmet Kaymak (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ilgi nedeniyle mağaza sayısını birden üçe çıkardıklarını söyledi.

Mağazalarında, özellikle Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'a ait yöresel kıyafetlerin yer aldığını kaydeden Kaymak, kıyafetlerin hem satışını yaptıklarını hem de isteyen müşterilere kiralık olarak verdiklerini belirtti.

- Fiyatı 3 bin liraya kadar çıkıyor

Yöresel kıyafetlerin özellikle kına gecelerinde tercih edildiğini ifade eden Kaymak, her bütçeye uygun kıyafet bulunduğunu, kiralamak isteyenler için 50 liradan 1500 liraya, satın almak isteyenler için de 100 liradan 3 bin liraya kadar farklı tasarımlarda elbiseler bulunduğunu kaydetti.

Daha önce kırsalda giyilen kıyafetlerin şehir merkezlerinde farklı renk ve tasarımlarla moda haline geldiğini anlatan Kaymak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda talep var. Yöresel kıyafetlerimiz kına gecelerinin olmazsa olmazlarından. Talep artıkça birçok iş yeri açıldı. Buna yönelik bir sektör oluştu. Bizim sadece bir şubemizde 6-7 kişi çalışıyor. Amacımız kültürümüz olan kıyafetleri yeni nesillere aktarmak."

- Doğuş: "Yoğunluktan yemek yiyecek fırsatımız olmuyor"

Yöresel kıyafetler diken Güneş Doğuş da iki yıldır bu sektörde çalıştığını belirterek, müşterilerinin kıyafetleri çok beğendiğini anlattı.

Doğuş, son yıllarda yöresel kıyafetlere ilginin artığını ifade ederek, "Düğün sezonu açıldı. Yeniden yoğunluğumuz artmaya başladı. Geçen yıl büyük bir ilgi yaşamıştık. Bu yıl da sezonu açtık. Yoğunluktan bazen yemek yiyecek fırsatımız bile olmuyor." diye konuştu.

- Çiftçi: "Bütün düğünlerde artık bu kıyafetleri giyen kadınlar var"

Müşterilerden Kevser Çiftçi, bir yakınının düğünü için yöresel kıyafet baktığını, bu kıyafetlerin yöreyi temsil etmesi nedeniyle düğünlerin vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Daha önce köylerde giyilen kıyafetlerin, şehir merkezlerinde çok popüler hale geldiğine işaret eden Çiftçi, "Hemen hemen bütün düğünlerde artık bu kıyafetleri giyen kadınlar var. Biz de giyiyoruz ve çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Kaplan ise akrabasının düğünü için kıyafet almaya geldiklerini belirterek, çok güzel tasarımlar bulunduğunu vurguladı.

Kaplan, "Düğünlerimizde bu kıyafetleri giymeyi çok seviyoruz." dedi.

Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır düğün güneydoğu anadolu bölgesi kına gecesi nişan töreni yöresel kıyafet

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.