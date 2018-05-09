Samsun'un Bafra ilçesinde "Yöresel Ot Yemekleri Festivali" gerçekleştirildi.
Festival kapsamında "yenilebilir ot bulma" yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, Sürmeli Mahallesi'nde dolaşarak en fazla yenilebilir ot çeşidi bulmaya çalıştı.
Festivalde ayrıca çeşitli ot türlerinden yapılan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu, doğa ve yenilebilir ot ile ilgili resim sergisi açıldı.
Yarışmada dereceye girenlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi.
Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini söyledi.
Sürmeli'nin organik bir mahalle olduğunu, festivali bu nedenle burada düzenlediklerini belirten Genç, "Dünyada yenilebilen tüm otların yüzde 30'u Türkiye'de. Bunun da yüzde 80'i Samsun'da bulunuyor. Bin 872 yenilebilen otumuz var. Yarışmacı bayanlar bunları bulmak için yarıştı." dedi.
Festivale Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, TEMA Vakfı Bafra temsilcisi Süleyman Özata ile vatandaşlar katıldı.
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