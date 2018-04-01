Yörük Ana, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mera istiyor

Hatay’da Mehmetçiğe kurban kesen ve "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hayvanlarını otlatabilmek için mera istedi.

Hatay’da Yörük çadırında yaşayan Döndü Deveci, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e giden Türk askerlerini kurban keserek uğurlamıştı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu Deveci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Hatay’a gelecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Kendisini çok özledim. Cumhurbaşkanımızla telefonda görüştüğümde kendisine ‘Hatay’a geldiğinde alnından öpeceğim’ dedim. Ne isteği varsa Cumhurbaşkanımızın her istediğini yerine getireceğim. Cumhurbaşkanımızdan benim tek isteğim biz burada çadırda yaşıyoruz, çok sıkıntılar geçiriyoruz. Koyunlarımızı otlatmamız için mera yerine ihtiyacımız var. Mera yerimiz olursa başka bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Afrin’in düşmesine çok sevindiğini ifade eden Deveci, “Oradaki savaşan askerlerimiz dönecek. Dönen askerimize de çift kurban keseceğim. Askerimize kestiğim kurbanları yediremezsem de niyetine kesip dağıtacağım” şeklinde konuştu.

Döndü Deveci’nin eşi Mustafa Deveci de Yörüklere meraları ucuz veya bir müddet kiralamaları için devletin yardımcı olmasını istedi.