HABER

Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.  Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Ahlat ilçesine geldi.

Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'ta

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Ahlat ilçesine geldi. Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban tarafından karşılanan heyet, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Başkan Çoban, İrfan Tatlıoğlu'na Yörük Türkmen boyunluğu olan 'keyfe' hediye etti. Tatlıoğlu ise Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a Ahlat toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi’nin mezarından numune toprak verdi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti yönetimi, Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki 23 Nisan etkinliklerine de katılacak.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tatlıoğlu, Ahlat'ı kendi evleri ve toprakları gibi gördüklerini belirterek, "Anadolu’ya Türklerin gelişinin, buraları yurt edinişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle 1000 yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey'in 3000 atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak gelip, Van Gölü'nün etrafına özellikle Ahlat’a yerleştiğini biliyoruz. Biz de 1000 yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim; ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım ve oranın yöneticileriyle oranın idarecileriyle orada dedeme hizmet eden hizmetçileriyle oranın insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte Ahlat’a geldik. Burada çok güzel karşılandık. Tarihimizi biraz daha derin öğrendik. Sayın belediye başkanımıza da Ahlat tarihini dolu dolu anlattığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Kadılar Mezarlığı bölümünde ve mezarlık çıkışında bulunan Ahlat’ın sembolü Emir Bayındır Han Kümbeti önünde hatıra fotoğraf çektiren grup üyeleri, akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'taYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'taYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'taYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'ta

Kan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdilerKan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.