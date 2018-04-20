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Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:54 | Son Güncelleme

TÜRKLERİN Anadolu'ya girişin 1000'inci yılını kutlayacak olan yörükler, Bursa'dan Van'a doğru yola çıktı.

Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKLERİN Anadolu'ya girişin 1000'inci yılını kutlayacak olan yörükler, Bursa'dan Van'a doğru yola çıktı.
Oğuz Türkleri'nin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl kutlamaları çerçevesinde 22 Nisan tarihinde Bitlis'in Ahlat İlçesinde gerçekleşecek etkinliklere, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu üyeleri katılmak için Bursa'dan yola çıktı. Yolculuklarına Bursa'dan başlayarak 20 Nisan'da Adana Çukurova'da 21 Nisan'da Şanlıurfa'da Güneydoğu ve Karacadağ Yörük Türkmenleri ile bir araya gelecek. 22 Nisan tarihinde Türklerin bin yıl önce Çağrı Bey ve komutasındaki 3 bin atlı ile geldikleri Ahlat'ta 1000'inci yılı kutlayacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ise Van Erciş'te Yörük Türkmenleri ile kutlayarak turu tamamlayacaklar.
'EMİR SULTAN VE SOMUNCU BABANIN SELAMINI GÖTÜRÜYORUZ'
Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada Afrin'de şehit olan Taner Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet ailesine de baş sağlığı diledi. Türkiye'nin 6 yerinde yarın yapılacak etkinlikler için yola çıktıklarını belirten Tatlıoğlu, yolculuklarının Van Erciş'te sona ereceğini söyledi. Bugün Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı olduğunu hatırlatan İrfan Tatlıoğlu, "1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000'inci yılını kutlamak ve tarihe iz düşmek üzere bugün 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyon, Adana, Urfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Van Erciş'e gideceğiz. Ahlat'a uğrayacağız. Buradan oralara selam götürüyoruz. Ertuğrul Gazi'nin çocuğu Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi'nin mezarından toprak aldık oralara götürmek için. Emir Sultan Hazretleri'nden somuncu Baba'dan selamlar götürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak, bu bayrağı ve devleti seven insanlar olarak bir birbirimizi çok seviyoruz. Doğu'daki kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Daha önce doğu ve batı buluşması yapmıştık. Şimdi bu buluşmaların 3'üncüsünü yapıyoruz. Biz oradaki kardeşlerimizi çok seviyoruz. Çünkü oradaki kardeşlerimiz de bu bayrak için bu vatan için canını feda ettiler. Dünyaya şunu haykırmak istiyoruz. Kim kaç kişi bir araya gelirse gelsin, 1000 yıldan beri yurt edindiğimiz bu toprakları hiç kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz" dedi.
Başkan Tatlıoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan duadan sonra Yörük Türkmenleri Dernekleri üyeleri otobüse binerek yola çıktı.

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Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktıYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktıYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktıYörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünü nedeniyle Ahlat'a yola çıktı

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