Yörük Türkmenleri Van'da

Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin bininci yıl dönümü kapsamında Bursa'dan yola çıkan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki Yörük Türkmenleri, Van'ın Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programlarının ardından Erciş'e gelen Yörük Türkmenleri, ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Bayramı ilçe halkıyla kutlayan Yörük Türkmenleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'a Erciş toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi'nin mezarından getirdiği toprak, Kuran-ı Kerim ve Yörük Türkmen boyunluğu keyfe verdi.

Erciş'in tarihi ve turistik yerlerini gezen Yörük Türkmenleri, ilçe merkezindeki Kara Yusuf Paşa Camisi'ne Kara Yusuf Paşa'nın hayatını anlatan kitabe astı.

Erciş'i kendi evleri, kendi toprakları gibi gördüklerini belirten Tatlıoğlu, şöyle dedi:

"Türklerin Anadolu'ya gelişinin, buraları yurt edinişinin bininci yılında tarihe iz düşmek maksadıyla buralara geldik. Edindiğimiz bilgilere göre bin yıl önce 1018'de Çağrı Bey'in 3 bin atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak buralara gelip Van Gölü'nün etrafına, özellikle Erciş ve Ahlat'a yerleştiğini biliyoruz. Bizler de bin yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim ve ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım dedik. Buraların yöneticileriyle idarecileriyle insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte son durağımız olan Erciş'e geldik."