HABER

Yörük Türkmenleri Van'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu: - "Dünyanın bütün güçleri Türkleri yok etmek için uğraşıyor. Bunları göz önünde bulundurarak birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız"

Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin bininci yıl dönümü kapsamında Bursa'dan yola çıkan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki Yörük Türkmenleri, Van'ın Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programlarının ardından Erciş'e gelen Yörük Türkmenleri, ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Bayramı ilçe halkıyla kutlayan Yörük Türkmenleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'a Erciş toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi'nin mezarından getirdiği toprak, Kuran-ı Kerim ve Yörük Türkmen boyunluğu keyfe verdi.

Erciş'in tarihi ve turistik yerlerini gezen Yörük Türkmenleri, ilçe merkezindeki Kara Yusuf Paşa Camisi'ne Kara Yusuf Paşa'nın hayatını anlatan kitabe astı.

Erciş'i kendi evleri, kendi toprakları gibi gördüklerini belirten Tatlıoğlu, şöyle dedi:

"Türklerin Anadolu'ya gelişinin, buraları yurt edinişinin bininci yılında tarihe iz düşmek maksadıyla buralara geldik. Edindiğimiz bilgilere göre bin yıl önce 1018'de Çağrı Bey'in 3 bin atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak buralara gelip Van Gölü'nün etrafına, özellikle Erciş ve Ahlat'a yerleştiğini biliyoruz. Bizler de bin yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim ve ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım dedik. Buraların yöneticileriyle idarecileriyle insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte son durağımız olan Erciş'e geldik."

- Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret ettiler

İlçe merkezindeki programlarının ardından Ulupamir Mahallesi'ne geçen Yörük Türkmenlerini, Kırgız Türkleri atlarıyla karşıladı.

Kırgız Türklerinin yöresel oyunu olan Gökbörü'yü izleyerek keyifli anlar yaşayan Yörük Türkmenleri, köyde kurulan Han Otağı ve dizi setlerine kostüm üreten atölyeyi gezdi.

Mahallede çok sıcak karşılandıklarını anlatan Tatlıoğlu, Türk kültürünü bu kadar özgün yaşatan köy halkına teşekkür etti.

"Kırgız Türklerinin bütün zorluklara rağmen kendi kültürlerini yaşatma mücadelelerini gördük" diyen Tatlıoğlu, "Çok candan insanlar. Buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. Dünyanın bütün güçleri Türkleri yok etmek için uğraşıyor. Bunları göz önünde bulundurarak birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız. Buralar çok güzel yerler. Herkesin gelip görmesi ve gezmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Yörük Türkmenleri, Van Gölü'nden inci kefalinin tatlı sulara göç ettiği balık bendini gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciş Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Ulupamir Mahallesi Van ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.