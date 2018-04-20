Yörükler Anadolu’ya girişin bininci yılı için yola çıktı

Türklerin Anadolu’ya girişinin bininci yılını kutlayacak olan Yörük Türkmenleri, Bursa’dan Van’a doğru yola çıktı.

Bursa’nın Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu üyeleri yolculuklarına Bursa’dan başlayarak 20 Nisan’da Adana Çukurova’da 21 Nisan’da Şanlıurfa’da Güneydoğu ve Karacadağ Yörük Türkmenleri ile bir araya gelecek. 22 Nisan tarihinde Türklerin bin yıl önce Çağrı Bey ve komutasındaki 3 bin atlı ile geldikleri Ahlat’ta bininci yılı kutlayacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ise Van Erciş’te Yörük Türkmenleri ile kutlayarak turu tamamlayacaklar.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu otobüse binmeden önce yaptığı açıklamasında, "Bin yıl önce Çağrı Bey ve komutasındaki 3 bin atlının ayak bastıkları toprakları ziyaret edeceğiz. Buraya giderken çevrede bulunan diğer Yörük Türkmenleri ile bir araya geleceğiz.20 Nisan’da Adana Çukurova’da 21 Nisan’da Şanlıurfa’da Güneydoğu ve Karacadağ Yörük Türkmenleri ile bir araya geleceğiz. 22 Nisan tarihinde Türklerin bin yıl önce Çağrı Bey ve komutasındaki 3 bin atlı ile geldikleri Ahlat’ta bininci yılı toplam 22 şehirden gelen Yörük Türkmenleri ile kutlayacağız. Bu ülkenin her ferdi bizim kardeşimiz. Oradaki Yörük Türkmenlerine buradan bol bol Türk Bayrağı götürüyoruz, yıllardır hasret kaldıkları bayraklarına kavuşacaklar. Bu süreçte bize destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye çok teşekkür ederim" dedi.