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Yörükler göç hazırlığında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde sahile yakın kesimlerde kışı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman'daki yaylalarına gitmek üzere göç hazırlığına başladı.

Mehmet OKUR SİLİFKE(Mersin), (DHA) Mersin'in Silifke ilçesinde sahile yakın kesimlerde kışı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman'daki yaylalarına gitmek üzere göç hazırlığına başladı. AK Parti Milletvekili Yılmaz Tezcan, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve vatandaşların katılımıyla Işıklı mahallesinde göç öncesi etkinlik düzenlendi. Sarıkeçililer Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal, Yörüklerin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkler'in Anadolu'ya gelişlerinden bu yana konargöçer kültürle yaşayan Yörüklerin en son temsilcisi olarak 150 hane civarında bizler kaldık. Bu kültürü geçmişten günümüze eksiksiz bir şekilde devam ettirmekteyiz. Fakat bu kültürü devam ettirirken gelişen teknolojinin ve yoğunlaşan nüfusun da beraberinde getirdiği bir takım sıkıntılarla yüz yüze kalmaktayız dedi. Milletvekili Tezcan da, Yörüklerin yaşantısını, kültürünü, sorunlarını araştıracak bir komisyon kurulması amacıyla önerge vereceğini söyledi.

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