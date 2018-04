Young Business Academy Konya programı sona erdi

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı Young Business Academy (YBA) programı sona erdi.

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı, lisans veya ön lisans programlarında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık, ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları kazandırmayı hedefleyen YBA projesi kapsamında 4 hafta süren eğitim programları sona erdi. KTO-Karatay Üniversitesi Konferans salonunda gerçekleştirilen son oturumda, “Havacılıkta Ar-Ge ve Millileşme” konusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, “Kariyer Planlama” konusunda TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, “Neden Girişimci Olmalıyım?” konusunda da Key Of Change Kurucusu Murat Ozanlar eğitim verdi. Eğitimin ardından TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’e, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’ya Key Of Change Kurucusu Murat Ozanlar’a teşekkür belgesi verildi.

Daha sonra programın kapanış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, 4 hafta süren eğitim programına katılan öğrencilere tek tek teşekkür etti. Başaran, “Amacımız; vatan ve millet için dertli bir genç topluluğu oluşturmak, gençlerin neler yapılabileceklerinin farkında olmasını sağlamaktır” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Geleceğin iş adamları ve yöneticileri, sizlerin arasından çıkacaktır. Yaşamınız boyunca hepinizin karşısına çok önemli fırsatları çıkacaktır. Bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirin. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada teknolojiyi tasarlayacak olan, ülkemizin sanayisini ileri teknoloji ve yapay zekâya entegre edecek olan sizlersiniz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, günlük hayatınızı bir bölümünü kendinizi geliştirmeye ve değişimi takip etmeye devam etmelisiniz. İ dünyasına kaliteli lider ve işadamlarının kazandırılmasının hedeflendiği Young Business Academy eğitim programlarında edindiğiniz bilgiler, her birinizin özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık, ahlaki disipline önem veren bireyler olarak iş hayatınıza atılmanızda önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 hafta boyunca eğitim programına katılan 300’e yakın öğrenciye sertifikaları verildi.