Youtube bloggerları Başkan Karaaslan’ı ziyaret etti

Güney Kore’de yaşayan ve Kapadokya Bölgesi’ni gezmeye, keşfetmeye ve tanıtmaya gelen ünlü Youtube bloggerları Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı ziyaret ettiler.
Başkan Karaaslan, Kore’den gelen bloggerlara Uçhisar ve Kapadokya hakkında bilgiler verdi. Karaaslan “Bölgeyi her yıl 2 milyonu aşkın turistin ziyaret ediyor, hemen hemen her turist Uçhisar Kalesi’ne uğrak vermeden gitmiyor. Uçhisar Kalesi şu an itibariyle dünyanın en yüksek peribacası konumundadır. Uçhisar’da kayadan oyma otellerimizi ve şarap mahzenlerimizi görmenizi isterim. Sizlerin, ülkenize döndüğünüzde Kapadokya Bölgemizi en iyi şekilde tanıtacağınıza inanıyorum” diye konuştu.
Kore’den Kapadokya bölgesine gelen bloggerler Kım Daeseung, Ham Chungwoo, Lee Suengjoon, Kong Jungkuk, Park Yoonjeong ve Na Eungyung’den oluşan blogger grubu, Başkan Karaaslan’a misafirperverliği için teşekkür etti.
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